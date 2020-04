De toekomst van België ligt bij zijn deelstaten

Terwijl het federale beleid voor onbepaalde duur op ijs is gelegd hebben de regionale bestuursploegen wel alomvattende coalitieakkoorden afgesloten. Door hun compacte opstelling zijn ze beter gewapend om grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ze opereren efficiënt, coherent, en zijn meer geschikt om een op maat gesneden beleid dicht bij de burger te voeren. Wat deze turbulente tijden ons alvast bijbrengen is dat een centralistische aanpak in vele gevallen niet haalbaar en ook niet wenselijk is: one size does not fit all. Daarvoor lopen de verschillende regionale realiteiten te sterk uiteen.