Drie miljoen FFP2-maskers die vorige week geleverd zijn, zijn afgekeurd

In april zijn er voor alle zorgverleners samen 15 miljoen chirurgische maskers en 2,8 miljoen FFP2-maskers nodig, aldus De Backer. Tot nu heeft ons land 11 miljoen chirurgische maskers ontvangen, waarvan er 7,5 miljoen naar de zorgverleners zijn verstuurd. Donderdagmorgen werden nog eens 2 miljoen naar de ziekenhuizen gebracht. Van de FFP2-maskers werden er al 850.000 aan de zorgverleners verstrekt.

"De nood blijft zeer hoog", zegt De Backer. "Dit gaat over een groot lot. We zijn aan het kijken hoe we in de komende dagen en weken maskers naar ons land kunnen brengen."

De Backer kreeg ook de vraag over de hoeveelheid tests die worden uitgevoerd. De capaciteit ligt boven de 10.000 per dag, maar aan dat aantal komen we lang niet. De Backer gaf eerder al aan dat hij het oneens is met de experten, die vinden dat de tests eerst moeten gebeuren op symptomatische patiënten en zorgverstrekkers. Hij wil dat uitbreiden naar iedereen in de eerste lijn. "Ik roep de experten op hun advies te herzien. Zoniet zal ik zelf mijn verantwoordelijkheid nemen na het weekend".