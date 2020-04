Filmkenner Ward Verrijcken tipt 5 recente films en 5 klassiekers om de lockdown door te komen

Bij de betere recente films kunnen we niet om "Parasite" heen, die fantastische Zuid-Koreaanse film van regisseur Bong Joon-ho, die vorig jaar in Cannes de Gouden Palm won en eerder dit jaar de Oscar voor beste film. Parasite is het absolute meesterwerk van het afgelopen jaar. Het is een hele clevere en entertainende film over sociale ongelijkheid, in dit geval in de hoofdstad Seoul. De film is te koop op dvd en Blu-ray en kunt u hem ook legaal streamen op cinemember.be.

Ook een echte aanrader in dat eigentijdse genre is de Franse film “Les Misérables". Het is de film die veel stof heeft doen opwaaien in Frankrijk en ook wel bij ons, omdat het een heel realistisch beeld schetst van de misdaad in de Parijse banlieues, die voorsteden waar echte bendeoorlogen worden uitgevochten. De film concentreert zich vooral op een aantal kinderen dat te midden van al dat geweld moet opgroeien. Les Misérables, absoluut warm aanbevolen. De film kunt u nu streamen op lumierefilms.be

We blijven in Frankrijk voor ook al zo’n mooie fantastische nieuwe film: “Portret de la jeune fille en feu”, die ook heel eventjes in de Belgische bioscopen heeft gelopen, voor ze allemaal dicht gingen. Het is een zinderende, passionele kostuumfilm over de jaren 1770. Het gaat over de liefde tussen een jonge schilderes en een edeldame van wie ze het portret moet schilderen. Een heel modern liefdesverhaal in een klassiek jasje. Die film kunt u ook bekijken op lumierefilms.be.

Dan gaan we eens kijken naar het horrorgenre, dat afgelopen paar jaren echt een revival heeft meegemaakt, met prachtige titels zoals “Get Out” en “Us” en “Hereditary”. En nu is er ook “Midsommar” en dat is een hele unieke horrorfilm, want daarin gaat het licht nooit uit. Het gaat namelijk over midzomernacht, in het noorden van Zweden in de zomer, wanneer het daar niet donker wordt. Een paar Amerikaanse studenten komen er in een sekte terecht en dan gebeuren er wel heel erg griezelige dingen. Die film kunt u zien op het streamingplatform van cinemaZ, de Leuvense arthouse bioscoop, via “CinemaZ aan huis” en daarvoor surft u naar Dalton.be.

En het is natuurlijk paasvakantie, dus laten we ook onze kleine huisgenoten niet vergeten. Daarvoor heeft Ward als finale tip “Frozen 2” in de aanbieding. Dat is natuurlijk het vervolg op die eerste “Frozen”, die succesvolle tekenfilm over de prinsessen Anna en Elsa die ook nu weer opdraven en ook nu weer zichzelf moeten redden en dus niet moeten wachten op de spreekwoordelijke prins op het witte paard. Een goede feministische boodschap dus voor alle jongens en meisjes die “Frozen 2” gaan kijken. Nu bij u thuis te bekijken via iTunes.