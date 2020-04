Fonds voor zwaar mishandelde kat Sprotje steunt nu ook andere dierenorganisaties

De kat raakte ernstig verbrand en liep ook bloedingen op. Het verhaal veroorzaakte heel wat verontwaardiging op sociale media. De dierenartsen die Sprotje binnenkregen, startten een geldinzameling en dat leverde heel wat geld op voor de verzorging van de kat.

Met de centen die over waren, werd een fonds opgericht. Dat fonds dient eigenlijk om de verzorging te betalen van mishandelde dieren. Maar nu veel dierenorganisaties in de problemen komen door de coronacrisis is er beslist ook hen ook een beetje te helpen. Het fonds maakte 4.000 euro vrij en kreeg ook nog eens 1.500 kilo dierenvoeding om uit te delen van winkelketen Aveve.

"Wij kennen heel veel andere dierenorganisaties", zegt Joshua Dutré van het Sprotjesfonds, "door de coronacrisis hebben zij het moeilijk om geld in te zamelen, omdat tombola's of benefieten niet meer doorgaan. Het water kwam hen echt aan de lippen te staan. Daarom vonden wij dat we er iets aan moesten doen."