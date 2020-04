Gistel moet Godelieveprocessie schrappen

Het ene na het andere evenement in onze provincie wordt afgelast door de coronacrisis. Zelfs een eeuwenoude traditie in Gistel moet eraan geloven. De Godelieveprocessie zal daar op 12 juli niet door de straten trekken. En dat is extra jammer, want er zat een jubileumeditie aan te komen. 950 jaar geleden werd de heilige Godelieve gewurgd.

"Sint-Godelieve mag dan wel 4 kronen torsen, een 5de 'Corona' is er te veel aan", zegt Toon Beelaerts, de voorzitter van het comité. Maar niet getreurd, de organisatoren focussen zich vanaf vandaag op de eerstvolgende editie van 11 juli 2021.