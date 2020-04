Hersenen van ratten na beroerte hersteld met menselijke huidcellen

Bij een beroerte, een Cerebro Vasculair Accident (CVA), raakt een deel van de hersenen afgesneden van de bloedtoevoer waardoor het geen zuurstof meer krijgt. Dit leidt tot zogenoemde uitvalsverschijnselen, de patiënt kan ineens bepaalde dingen niet meer, en als het te lang duurt, sterven er hersencellen af.

Momenteel leidt een beroerte, als er niet in de eerste uren na de beroerte ingegrepen wordt, meestal tot permanente schade en is er geen behandeling die de schade kan herstellen. Er is enkel een vaak langdurige revalidatie om het omliggende hersenweefsel te stimuleren om functies over te nemen van het aangetaste weefsel.

Uit eerdere studies van het team dat de nieuwe studie heeft uitgevoerd en anderen was al gebleken dat het mogelijk is om hersencellen afkomstig van menselijke stamcellen of geherprogrammeerde cellen in te planten in de hersenen van ratten die getroffen waren door een beroerte. Het was echter niet geweten of die getransplanteerde cellen op een juiste manier verbindingen konden vormen in de hersenenen van de ratten zodat hun normale bewegingen en tastzin hersteld zouden worden. Nu heeft een nieuwe studie daar dus wel bewijs voor gevonden.

"Zes maanden na de transplantatie konden we zien hoe de nieuwe cellen de schade hersteld hadden die een beroerte veroorzaakt had in de hersenen van de ratten", zei professor Zaal Kokoia, die samen met zijn collega's aan de Zweedse Lunds universitet, senior professor Olle Lindvall en onderzoeker Sara Palma-Tortosa, de leiding had over de nieuwe studie.

"We hebben traceertechnieken gebruikt, elektronenmicroscopie en andere methoden, zoals licht om de activiteit in de getransplanteerde cellen uit te schakelen, om te tonen dat ze echt de correcte verbindingen gevormd hebben in de beschadigde zenuwcircuits. We waren in staat om te zien dat de vezels van de getransplanteerde cellen tot in de andere kant van de hersenen gegroeid zijn, de kant waar we geen cellen getransplanteerd hebben, en verbindingen gevormd hebben. Geen enkele eerdere studie had dit ooit aangetoond", zei Kokaia.

Zenuwvezels of axonen zijn uitlopers van zenuw- of hersencellen die elektrische impulsen geleiden. Ze zijn de belangrijkste elementen voor de overdracht van informatie in het zenuwstelsel.