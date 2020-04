Hoe blijven we gemotiveerd om de coronamaatregelen na te leven? "Leef van dag tot dag"

“De moeilijkheid ligt er vooral in omdat we niet weten wanneer dit alles stopt”, vertelt Isabelle Volckaert in het middagprogramma bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Volckaert is coach in Melle en probeert in haar job het enthousiasme van mensen te bevorderen. “Mensen denken vaak te ver in de toekomst, en daardoor gaan ze hun motivatie opgeven. Het is belangrijk om in het “nu” te leven. Als je kijkt naar wat er vandaag positief is, ga je ook positief beginnen denken.”