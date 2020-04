Crisismanager Karine Moykens: "Taskforce moet rust brengen in woonzorgcentra en andere zorgsectoren"

"We gaan ons met de taskforce niet enkel focussen op de woonzorgcentra", zegt Karine Moykens in "Het journaal". "We hebben ervoor gekozen om de richtlijnen en aanpak onmiddellijk voor de hele brede zorgsector duidelijk te maken. De taskforce zal elke dag samenkomen en input krijgen van zeven projectgroepen."

Volgens Moykens is er geen inhaalbeweging nodig in de woonzorgcentra. "Men heeft heel snel beslist om de deuren van de woonzorgcentra te sluiten voor bezoekers, dat is het zuiverste bewijs dat er wel heel snel geschakeld is. Er is al heel veel gebeurd. Het is nu onze taak om te gaan coördineren en te gaan afstemmen over al die sectoren heen. We moeten ervoor zorgen dat er weer rust komt, dat we zekerheid kunnen geven aan de bewoners en aan het personeel. Dat we hen een helpende hand reiken."

De taak van de taskforce is om de noden in kaart te brengen en heel duidelijke afspraken te maken over oplossingen. Het is niet de bedoeling dat de taskforce zelf op zoek gaat naar extra beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, of naar extra testkits, maar wel te bekijken waar het beschikbare materiaal het beste kan worden ingezet.