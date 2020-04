KV Oostende gaat in beroep om in hoogste klasse te blijven

"'t Weireldploegsje" dreigt een amateurploegje te worden. KV Oostende krijgt geen licentie om volgend seizoen nog profvoetbal te spelen. KVO is zo goed als failliet. De overname van de club door het Amerikaanse bedrijf PMG is afgesprongen. De Amerikanen konden geen akkoord vinden met huidig Anderlechtvoorzitter Marc Coucke. Die is nog altijd eigenaar van de hoofdtribune van KVO en vraagt een fikse huur. De kustploeg heeft ook nog een pak schulden bij zijn vroegere voorzitter.

KVO gaat dus in beroep bij het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport). De kustploeg blijft erbij dat Marc Coucke nog te nauw betrokken is bij zijn ex-club. Maar de licentiecommissie vindt dat niet relevant in het dossier van de kustploeg. Daarom gaat KVO ook in beroep tegen de licentie van Anderlecht. De kustploeg dreigt er ook mee de wettigheid van het licentiereglement aan te klagen.

Ook KSV Roeselare uit eerste klasse B heeft geen licentie gekregen om nog profvoetbal te spelen. Daar kunnen ze al drie maanden hun spelers niet meer betalen. Ze wachten bij Roeselare op geld van de Chinese eigenares. Ook Roeselare gaat in beroep. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport beslist definitief op 10 mei.