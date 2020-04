Limburgs Huurderssyndicaat overstelpt met coronavragen

Het zijn drukke tijden bij het Limburgs Huurderssyndicaat. "Onze telefoon staat roodgloeiend," zegt directeur Els Brans. "We krijgen heel uiteenlopende vragen binnen die te maken hebben met de coronamaatregelen". Zo vragen sommige huurders die eigenlijk zouden moeten verhuizen zich af of dat nog wel kan. Nieuwe huurders zijn dan weer niet zeker of ze hun nieuwe huurwoning mogen betrekken. En huurders die moeten verhuizen omdat hun huurwoning verkocht wordt, vragen zich af of een kijkbezoek van kandidaat-kopers nog wel toegelaten is.

Sommige huurders maken zich dan weer zorgen over dringende herstellingen die moeten gebeuren. Is de verhuurder nog altijd verplicht om die te laten uitvoeren? "Maar de meeste vragen gaan toch over het huurgeld", zegt Els Brans. "Nogal wat huurders zouden graag tijdelijk minder huur betalen omdat ze tijdelijk werkloos zijn. Maar wettelijk is daar niets rond voorzien. We hebben een aantal mooie voorbeelden gehoord van verhuurders die tijdelijk de huurprijs verlagen en hun huurders betalingsuitstel verlenen, maar dat zijn eerder uitzonderingen".



De organisaties die huurders informeren en verdedigen hebben intussen alle mogelijke vragen in verband met de coronamaatregelen op een rij gezet op hun website www.huurdersplatform.be.