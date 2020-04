Linda Tripp (70) overleden, de klokkenluidster of "valse vriendin" die de Lewinsky-affaire naar buiten bracht

In 1996 was Tripp werkzaam bij het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie) en was ze bevriend met een nieuwe collega, de piepjonge Monica Lewinsky (22). Die had net stage gelopen op het Witte Huis, en tegen Tripp verteld over haar verhouding met president Bill Clinton.

Tripp nam de telefoongesprekken met Lewinsky op - zonder dat zij het wist - en overtuigde haar ook om een jurk met spermavlekken van Clinton te bewaren. Tripp bezorgde vervolgens de bewijzen aan aanklager Kenneth Starr, die een onderzoek voerde tegen de president, eerst voor mogelijke corruptie en later voor seksuele aanranding.



Er kwam een afzettingsprocedure tegen Clinton die tijdens hoorzittingen onder ede beweerde nooit seks te hebben gehad met zijn stagiaire. In 1999 sprak de Senaat de president vrij.