Liveblog: Europese ministers zijn het eens over economisch steunpakket, Britse premier Johnson verlaat intensieve zorg

"Vandaag is het 100 dagen geleden dat de WHO de eerste meldingen kreeg van wat we nu Covid-19 noemen", twitterde Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "In de voorbije 100 dagen heeft ons onwankelbaar engagement erin bestaan alle mensen ter wereld gelijk, objectief en neutraal te dienen. Dat blijft onze enige focus, in de komende dagen, weken en maanden", aldus Tedros. Hij voegde eraan toe vooral bezorgd te zijn omtrent de armsten en meest kwetsbaren ter wereld, "niet alleen in de armste landen, maar in alle landen."