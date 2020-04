Marc Van Ranst doet aan uniform dressing: “Het is herkenbaar en zorgt voor betrouwbaarheid”

Tijdens deze coronacrisis hebben we veel geleerd: hoe we toch kunnen vergaderen met onze collega’s vanuit onze zetel, hoe we onze kinderen wekenlang binnenshuis moeten entertainen en… hoe de inhoud van de kleerkast van viroloog Marc Van Ranst eruit ziet. We zien hem elke dag op ons TV-scherm en steeds weer draagt hij dezelfde soort trui met V-hals, al dan niet in een ander kleurtje.