Marc Van Ranst: "We mogen maatregelen nog niet loslaten, zeker nu paasweekend voor de deur staat"

Voor Van Ranst hoeven de maatregelen die er nu zijn voorlopig niet verstrengd te worden. "Maar dat zou wel kunnen als onze curve weer zou verslechteren. Men denkt dat die curve nu verworven is en dat die nu voor altijd naar beneden zal gaan. Ik moet iedereen waarschuwen, dat is niet zo."

Het is nu zeker nog niet het moment om de maatregelen te gaan versoepelen. "Het is niet omdat er nu een werkgroep is die de exitstrategie aan het voorbereiden is, dat we het nu al mogen loslaten", zegt Van Ranst.