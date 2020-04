Coronavirus doet in Halle meer kaarsjes branden voor bescherming van Sint-Rochus

André Govers, die in de buurt woont, onderhoudt het kapelletje al meer dan 20 jaar en krijgt geregeld vragen om een kaarsje te branden voor Sint-Rochus. "Ik heb nog nooit zoveel kaarsjes moeten branden als de afgelopen weken. De vragen komen van familieleden van patiënten die in het ziekenhuis liggen of in een zorgcentrum verblijven en getroffen zijn door het coronavirus", vertelt André.