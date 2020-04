Meer ontslagen dan nieuwe coronapatiënten  in ZOL Genk: "Dit hadden onze mensen nodig"

Ritzen wil nog benadrukken dat de strijd nog niet gestreden is en dat we niet mogen denken dat alles voorbij is. "Het is niet omdat er minder opnames zijn dan genezen patiënten, dat we er al zijn. We moeten goed blijven opletten dat we elkaar niet besmetten en zo een nieuwe golf van patiënten doen ontstaan. Mensen mogen niet denken dat we de teugels mogen laten vieren. Respecteer de social distancing en houd je aan de maatregelen."