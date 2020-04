We zijn mensen met een verstandelijke beperking uit het oog verloren in deze coronacrisis

We worden daardoor erg eenzaam, en het lukt ons niet goed om ons huishouden en ons hoofd goed te doen draaien. Sommigen wonen in de bijzondere jeugdzorg of verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis, zijn geïnterneerd, of hebben helemaal geen huis. Sommigen onder ons blijven nu voor vele weken in een voorziening. Daar hebben we wel contact met onze medebewoners en begeleiders. Dat is soms fijn, maar soms ook erg lastig. Er mag geen bezoek komen, dus we zien onze families en vrienden niet.

Skypen, zegt u? Velen onder ons kunnen niet goed met de computer overweg. Of we hebben er gewoon geen (goeie). Of we kunnen niet goed inschatten wat de bedoelingen zijn van die lieve onbekende aan de andere kant...