Moet kosmologie herdacht worden? Expansie van het universum is mogelijk niet eenvormig

De wetenschappers speculeren dat dit mogelijk ongelijk effect op de expansie van het heelal misschien veroorzaakt zou kunnen worden door donkere energie, het mysterieuze onderdeel van het universum dat goed is voor het grootste deel - zo'n 69 procent - van de totale energie van het heelal. Over donkere energie is momenteel nog maar erg weinig geweten, behalve dan dat het er naar uitziet dat ze de laatste paar miljarden jaren de expansie van het heelal aan het versnellen is.

De geplande Euclid-telescoop van de ESA, die ontworpen is om beelden te maken van miljarden sterrenstelsels en om nauwgezet onderzoek te doen naar de expansie van het universum, de versnelling ervan en de aard van donkere energie, zou kunnen helpen om dit mysterie in de toekomst op te lossen.

"De bevindingen zijn erg interessant maar het staal dat bekeken werd in de studie, is wel nog tamelijk klein om dergelijke verstrekkende conclusies te trekken", zei René Laureijs, een onderzoeker bij het Euclid-project van de ESA. "Dit is het beste wat men kon maken van de beschikbare gegevens, maar als we echt het algemeen aanvaarde kosmologische model zouden gaan herdenken, hebben we meer gegevens nodig."

En Euclid zou daar voor kunnen zorgen. Het ruimtetuig, dat gelanceerd moet worden in 2022, zou niet enkel aanwijzingen kunnen vinden dat donkere energie het universum inderdaad ongelijk uitrekt in verschillende richtingen, het zal onderzoekers ook toelaten meer gegevens te verzamelen over een groot aantal clusters van sterrenstelsel, die de huidige bevindingen kunnen ondersteunen of weerleggen.

Meer gegevens zullen weldra ook beschikbaar zijn dankzij het röntgen eROSITA-instrument, dat door het Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics werd gebouwd. eROSITA bevindt zich aan boord van de onlangs gelanceerde Duits-Russische Spektr-RG-satelliet en zal voor het eerst een onderzoek van de gehele hemel uitvoeren in het spectrum van de medium energy X-rays. Daarbij zal de nadruk liggen op het ontdekken van tienduizenden tot nu toe onbekende clusters van sterrenstelsels en centra van actieve sterrenstelsels.

De studie van de onderzoekers van het Argelander-Institut für Astronomie van de Universität Bonn en het Center for Astrophysics van Harvard & Smithsonian is gepubliceerd in Astronomy & Astrophysics. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het European Space Agency ESA.