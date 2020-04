Eén jaar na dood Paul Severs blikt zoon terug: “Ik krijg nog elke dag berichten van zijn fans”

Vandaag, een jaar, later kijkt Christophe terug op een moeilijke tijd. “Het eerste jaar was echt surreëel, alsof het nooit is gebeurd. Het lijkt of we elkaar nog kunnen bellen en dat hij dan gewoon gaat opnemen”, zegt Christophe. “Het is ook een heel zwaar jaar geweest. Eerst was het heel moeilijk om de begrafenis georganiseerd te krijgen. Je krijgt dan weinig tijd voor jezelf en om te rouwen. De slag van de hamer is effectief pas maanden nadien gekomen en dat heeft nog een tijd geduurd. Ik had geen zin meer om muziek te maken. Maar dat is nu volledig terug.” (Tekst gaat verder onder de foto).