Parkings Hallerbos blijven gesloten: "Voorkomen dat mensen van heinde en verre naar hier komen"

Sinds maandag mogen bepaalde groepen van de bevolking toch de auto nemen om naar een park of bos te gaan. Het gaat om zwangere vrouwen, ouderen en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat parken of bossen daarom hun parkings opnieuw openstellen. In Halle blijven de parkings van het Hallerbos gesloten.

"Die mensen zijn uiteraard welkom in het Hallerbos", zegt Marc Snoeck, burgemeester van Halle. "Maar we gaan het niet faciliteren. De parkings bij het bos zijn gesloten en blijven ook gesloten." De stad Halle wil zo verhinderen dat er mensen van heinde en verre naar het Hallerbos komen. "De regel blijft dat er enkel mensen uit de buurt mogen komen. De politie zal daar ook streng op controleren en mensen terugsturen als dat moet."