Tv-icoon Paula Sémer wordt 95: “Het doet me toch iets”

Want ook voor Paula Sémer is de coronatijd een vreemde tijd: “Ik kan er niet goed bij, het is allemaal zo vreemd. Uiteraard is het de eerste maal dat we zoiets meemaken. Men zegt wel “we voeren een oorlog”, maar het doet me helemaal niet aan de oorlog denken. Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik vind het geen leuke situatie, maar ik schik er me in. Mijn leven verandert er niet zoveel door."