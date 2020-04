Politie van Brugge stuurt opnieuw meer wijkagenten op pad

Er wordt op het hele Brugse grondgebied in uniform en in burger gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen. Dat is op zich niet nieuw. Ook in gewone tijden patrouilleren rechercheurs in burger om bijvoordeeld gauwdieven te betrappen. Die agenten zullen nu vooral controleren of er geen samenscholingen ontstaan, want die zijn gevaarlijk omdat ze mensen met het coronavirus kunnen besmetten.

"Hardleerse overtreders krijgen een boete", zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. "Onze agenten fietsen, wandelen en rijden rond om een oogje in het zeil te houden. Ook de wijkinspecteurs zullen we opnieuw inzetten. Zij hebben veel voeling met de bewoners uit de buurt en weten waar er specifieke problemen zijn. Denk maar aan kwetsbare mensen die helemaal alleen thuiszitten. Spreek onze wijkinspecteurs dus gerust aan als er iets is."