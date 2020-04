Politie vreest achterstand door coronacrisis: "Door al die controles blijft ander werk liggen"

Sinds het invoeren van de coronamaatregelen, is het werk van de politieagenten drastisch veranderd. De politie is vooral bezig met het controleren of iedereen zich wel aan de maatregelen houdt en daardoor is er geen tijd voor ander politiewerk. Wooncontroles door de wijkinspecteur bijvoorbeeld of verhoren die agenten moeten afnemen voor gerechtelijke dossiers.

Dat merken ze ook in de politiezone Hageland, zegt korpschef Luc Liboton: “Heel wat mensen van het parket werken van thuis uit en dat merken we aan de briefwisseling. Er komen minder opdrachten binnen. We zullen dat inderdaad allemaal achteraf moeten oplossen na de coronacrisis. En een tandje moeten bijsteken. Wat nu mondjesmaat binnenkomt, zal dan onderzocht worden.”