Stad Genk matcht werkloze personeelsleden met nieuwe functies: "Ik maak nu de straten schoon"

Marleen, die volgende week een nieuwe uitdaging aangaat als onthaalbediende in een woonzorgcentrum, is lang niet de enige medewerker van stad Genk die momenteel een andere job uitoefent. Sinds de coronamaatregelen van start gingen, beschikt de stad over een eigen ‘uitzendkantoor’: een nieuw samengesteld team dat personeelsleden van stadsdiensten die tijdelijk met minder werk zitten omwille van de coronacrisis, matcht met diensten waar ze op dit moment handen te kort komen.

“Maar even goed met nieuwe functies, die ontstaan zijn als gevolg van corona”, verduidelijkt burgemeester Wim Dries. “We hebben er als stadsbestuur van in het begin voor gekozen om onze organisatie zo maximaal mogelijk te laten blijven draaien in dienst van de Genkenaar. Dat heeft de afgelopen weken een groot aanpassingsvermogen gevergd van onze mensen en van ons als organisatie. We zijn al onze medewerkers dan ook dankbaar voor hun niet aflatende inzet voor Genk, ongeacht of ze nu hun eigen job doen of tijdelijk een andere”, besluit Dries.

In het totaal stelt stad Genk zo’n 1.200 medewerkers tewerk.