Stedelijke basisschool Koersel schenkt 300 chocolade paashazen aan ziekenhuizen in Heusden-Zolder en Genk

Omdat de scholen al wekenlang dicht zijn, is het onmogelijk voor de stedelijke basisschool van Koersel om ook dit jaar paashazen uit te delen onder de leerlingen. Daarom werden ze naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk gebracht. Daar werd de chocola verdeeld onder de patiëntjes op de kinderafdeling en het verplegend pesoneel.