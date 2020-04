Stephan verliest beide ouders aan corona: "Het is onwezenlijk"

De vader van Stephan zou op 15 april 89 jaar geworden zijn, zijn moeder was er 83. Dit jaar in mei zouden ze ook hun zestig jarig huwelijk vieren: “Daar keken ze enorm naar uit. Het is allemaal zo onwezenlijk, moeilijk te bevatten", zegt Stephan. "Mijn papa is op 10 maart naar het ziekenhuis gegaan met een bacteriële longontsteking. Hij heeft toen een test ondergaan die negatief was. Ondertussen weet men dat er soms ook valse negatieve testen zijn. Op 28 maart is hij dan opnieuw getest, die bleek positief. Mijn mama heeft een hoestbui gekregen midden maart, ze moest op haar kamer blijven en is erdoor gekomen. Maar in het weekend van 28 maart is ze opnieuw ziek geworden.”