Thuisverpleegster Cindy kreeg telefoon van koningin Mathilde: "Ze wilde weten hoe het met mij gaat"

Donderdagochtend was een heuglijke dag voor thuisverpleegster Cindy Apers. "Ik kreeg om 10 uur 's ochtends een telefoontje van koningin Mathilde! Ze wilde weten hoe het met mij gaat, omdat ik voor het Wit-Gele Kruis op ronde ga bij patiënten die besmet zijn met corona. Het was een heel oprecht en hartelijk gesprek."

Cindy werkt al 22 jaar als verpleegkundige voor het Wit-Gele Kruis. Momenteel staat ze op een cohortlijst met enkel COVID19-patiënten. Koningin Mathilde had via het Wit-Gele Kruis gevraagd om met iemand te spreken van die cohortlijst en kwam zo bij Cindy terecht. "Ik was op voorhand gebriefd, maar ik was toch wat zenuwachtig. Als je dan de telefoon moet opnemen met: "Goeiemorgen, Hare Majesteit", dat was toch wel even onwezenlijk."