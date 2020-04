Niet alle tuincentra staan te springen om weer open te gaan: "Moeten we gezondheid riskeren voor onze portefeuille?"

"Als ik enkel naar mijn portefeuille zou kijken, wil ik mijn winkel meteen heropenen. Beter dan de afgelopen dagen kan je niet hebben: mooi weer en iedereen is thuis om in de tuin te werken. Maar moet ik de gezondheid van mezelf en mijn personeel daarvoor in het gedrang brengen?" vraagt Pierre Demesmaeker van tuincentrum Inter-Arbo zich af. "Als je veel bezoekers over de vloer krijgt, stijgt de kans op besmetting ook. Maar het is aan de overheid om daarover te oordelen."