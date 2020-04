Tuincentrum Van Uytsel (Kontich): "Wij willen net als vele van onze collega's ook graag opnieuw open, maar dan wel met de nodige voorzichtigheid"

Op dit moment mogen alleen de centra open die ook dierenvoeding verkopen. Gisteren bleek al dat alle Vlaamse partijen nu aandringen op een heropening van àlle tuinwinkels. "Het is in tijden waarop we in ons kot/onze tuin moeten blijven niet goed dat er op weinig plekken bloemen en planten te koop zijn", klinkt het.

In de regionale middaguitzending van radio 2 Antwerpen hadden we daarover een gesprek met David Van Uytsel, één van de zaakvoerders van het gelijknamig tuincentrum in Kontich.