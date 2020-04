Universiteit Antwerpen onderzoekt effect van natuur tijdens coronatijd

Deze data verzamelen onderzoekers van Universiteit Antwerpen door middel van een enquête te houden. De antwoorden kunnen hen veel leren. “We hebben steden en dorpen op een bepaalde manier ingericht. Zo’n crisis is het uitgelezen moment om eens goed te kijken en na te denken over hoe we onze buitenomgeving inrichten. Deze is net zo belangrijk als ons plekje binnen”, zegt Remmen.

Naast professor is Remmen ook huisarts. Hij adviseert zijn patiënten om te leven bewegen. “Vooral mensen die in de risicogroep zitten, hebben baat bij beweging. Net de mensen die kwetsbaar zijn voor het virus, hebben vaak verschillende aandoeningen waardoor bewegen in de natuur hen goed zou doen. We hopen dat het een positief effect heeft, zowel op lichaam als geest.”