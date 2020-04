Lichamen van vermiste Kennedy's gevonden na fatale kanotocht in baai aan hun familiehuis  

De Kennedy's werden in het verleden meermaals getroffen door tragedies. Het ging telkens om een niet-natuurlijke dood, door een vliegtuigcrash, een ski-ongeluk en overdosissen.



De bekendste twee, Amerikaans president John F. Kennedy en zijn broer Robert "Bobby", werden neergeschoten. Zij bezweken aan hun schotwonden.



