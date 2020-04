Voor het eerst in 100 jaar geen  “apostelbrokken” in Rupelmonde: “Niet veilig tijdens coronacrisis”

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal in Rupelmonde, bij Kruibeke, traditiegetrouw herdacht met apostelbrokken. Die traditie kan nu niet doorgaan door de coronacrisis. Apostelbrokken zijn gewijde stukjes brood die van het balkon van het stadhuis worden gegooid. Het is voor het eerst in 100 jaar dat de traditie niet kan doorgaan.