360 afgelaste premières, 2.600 gemiste voorstellingen en 170 expo’s die niet doorgaan: het culturele bloedbad na corona

“Dit is in één woord samen te vatten: desastreus. Op korte én op lange termijn”, getuigde acteur Michaël Pas in "De ochtend" op Radio 1. Ook zijn werk is nagenoeg volledig stilgevallen, en hij is niet de enige in de cultuursector. "Wij zijn de eerste en laatste slachtoffers van corona."

Theater- en andere huizen zullen wellicht niet als eerste mogen heropenen bij een versoepeling van de maatregelen. Zelfs wanneer een duidelijke datum wordt gegeven moet alles opnieuw worden opgestart. Maar wat met de gemiste uitvoeringen, worden die alsnog hernomen? En dúrft het publiek de zaal wel terug in, zodra het mag? De ticketverkoop ligt op dit moment nagenoeg stil. Zolang zijn er weinig tot geen inkomsten, maar wel uitgaven.