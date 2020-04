Wegenwerken op E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke starten vroeger: "Nu is het rustig op de weg"

Normaal zou het wegdek tussen Zwijndrecht en Kruibeke pas in de zomer vervangen worden. “We kiezen ervoor om de werken te vervroegen, omdat er door de coronamaatregelen deze dagen minder verkeer op de baan is dan anders. De werken moeten sowieso uitgevoerd worden en dan leek het ons verstandig om dat in deze kalme periode te doen”, zegt Annik Dirkx van bouwheer Lantis.

De werken zullen zes weken duren en al die tijd moet het verkeer tussen Zwijndrecht en Kruibeke op de E17 over twee versmalde rijstroken.