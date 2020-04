Wekelijkse enquête UA: 1 op de 4 stelt doktersbezoek uit

De Universiteit Antwerpen organiseert elke dinsdag een enquête via het internet. Er wordt gepeild naar de invloed van het coronavirus op ons dagelijkse leven. Afgelopen dinsdag was het de vierde keer. 225.000 mensen hebben deelgenomen. Eén op de vier daarvan geeft aan een bezoek aan een dokter of specialist uit te stellen als ze klachten hebben die niet wijzen op een besmetting met het coronavirus.

Meer dan de helft van die mensen (52 %) zegt dat ze op dit moment niet terechtkunnen bij de arts, kinesist of tandarts met hun klachten. Ruim 40 procent stelt zijn bezoek uit omdat ze zorgverleners niet willen belasten. Bijna een kwart (23 %) heeft schrik om besmet te worden. Meer en meer mensen worden dan ook geconfronteerd met een besmetting in hun omgeving. Bijna één op de vier van de mensen die antwoordden, kent een familielid, een vriend of een collega die aan COVID-19 leed of lijdt.