Woonzorgcentrum in Neeroeteren met prioriteit getest: “Testen had veel vroeger moeten gebeuren”

In heel Vlaanderen zijn 55 woonzorgcentra geselecteerd waar iedereen getest wordt, dat zijn centra waar het coronavirus het zwaarst heeft toegeslagen. Daarnaast gebeurt hetzelfde in nog een dertigtal woonzorgcentra, waar er voorlopig weinig of geen besmettingen zijn vastgesteld. “Het Park in Neeroeteren zit mee in de lijst van 55 woonzorgcentra waar de situatie ernstig is”, vertelt Roel Eerlingen van VZW Integro, die naast Het Park nog zeven andere centra beheert.

“In totaal hebben we 25 bewoners die ofwel verdachte symptomen vertonen ofwel zeker besmet zijn. Tien bewoners zijn al positief getest. Da’s een hoog cijfer, want in totaal zijn er 85 bewoners in dat centrum. Daarnaast zijn er jammer genoeg ook al een aantal bewoners overleden. De problematiek is daar echt groot. Vandaag testen we er alle bewoners en al het personeel. De resultaten van die tests hopen we vanavond laat nog binnen te krijgen, en anders ten laatste morgenvroeg.”