14 bewoners Waregems woonzorgcentrum op korte tijd overleden aan coronavirus

Burgemeester Kurt Vanryckeghem van Waregem steekt het niet onder stoelen of banken: "zoveel overlijdens en besmettingen in ons woonzorgcentrum is erg zwaar. Gelukkig doet iedereen zijn uiterste best om de bewoners goed te verzorgen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken."

Elke dag vergadert een crisiscentrum met de directie en de controlerende dokter van De Meers. "We sturen bij waar nodig", zegt Vanryckeghem. "Voorlopig is er nog genoeg beschermingsmateriaal voor het personeel. Maar de voorraad zal binnenkort op zijn. Hopelijk komen de extra overschorten en mondmaskers op tijd toe."

Het woonzorgcentrum in Waregem heeft genoeg testkits gekregen om alle bewoners en personeelsleden te laten onderzoeken. "We hopen snel de resultaten te kennen", zegt hij. "Zo zullen we een goed beeld krijgen van de besmettingsgraad. En dan kunnen we eventueel bewoners en personeelsleden verplaatsen om nog meer besmettingen te voorkomen."