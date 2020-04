Woonzorgcentrum in Meise vraagt extra testkits: "We kunnen toch niet een derde controleren en de rest niet?"

"Wij zijn geen gewoon woonzorgcentrum", vertelt directrice Carina Derweduwen. "Het Moutershof heeft twee functies: het is een woonzorgcentrum, maar ook een herstelverblijf voor mensen die na een ziekenhuisopname of ziekte niet meteen naar huis kunnen. Er zijn 79 bedden voor het herstelverblijf en 24 bedden voor het woonzorgcentrum. Ook de mensen in het herstelverblijf zijn allemaal ouder dan 60 jaar."

Carina vermoedt dat de overheid enkel naar het woonzorgcentrum heeft gekeken en niet naar het herstelverblijf. "Maar beide werkingen lopen door mekaar in één gebouw. Dus is het niet zinvol om 34 testen uit te voeren en twee derde van de mensen niet te testen. Daarom vragen we testkits bij."