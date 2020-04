Waarom zuurstof in zorgcentra zo belangrijk is: "Wegnemen van angst" tot "ondersteunen van vitale organen"

Met andere woorden: als ouderen of verzwakte personen met andere onderliggende aandoeningen met het coronavirus besmet raken en een longziekte als Covid-19 krijgen, wordt het gevaarlijk en is het cruciaal om voldoende en op tijd extra zuurstof te kunnen bieden. Want bij hen kan een van die organen al verzwakt zijn: de nieren hebben bijvoorbeeld vaak al een verminderde werking.



Rudy Mattheus van Welzijnscentrum Salvator in Hasselt: "Een patiënt met een te laag zuurstofgehalte in het bloed zal sneller in de problemen komen. Als we geen extra zuurstof bieden, kan die overlijden. We weten natuurlijk niet of hij of zij er zou doorgekomen zijn mét zuurstof. Maar we weten wél dat andere organen minder snel in de problemen zullen komen." En dat kan op zich al levensreddend zijn: "Het zou jammer zijn als ze wél in de problemen komen door dat zuurstoftekort."

Zuurstoftherapie in woonzorgcentra en rusthuizen is ondersteunend, onderstreept Lietaert. Het brengt voldoende zuurstof naar alle weefsels en organen. Het is geen curatieve behandeling, en kan patiënten met Covid-19 dus niet genezen. Wel kan extra zuurstof de mindere werking van de longen voor een deeltje compenseren. (lees door onder de foto: meten van zuurstofgehalte bij een patiënt)