10 jaar geleden: angst voor het 16-letterwoord Eyjafjallajökull…

Na de uitbarsting van de Eyjafjallajökull op 14 april 2010 moest het vliegverkeer in Noord- en West-Europa tijdelijk stilgelegd worden door de aswolken die vrijgekomen waren. Dat leidde in diverse luchthavens tot chaotische toestanden. Maar ook in nieuwsstudio’s ging het er soms even chaotisch aan toe en dat had dan weer alles te maken met de moeilijke naam van de gletsjer/vulkaan.

"Het IJslands wordt sowieso als een van moeilijkste talen ter wereld beschouwd omdat de uitspraak van veel woorden niet natuurlijk aanvoelt voor buitenlanders. Nu een van onze vulkanen wereldnieuws geworden is, leven journalisten in angst wanneer ze zijn naam tegenkomen", concludeerde nieuwswebsite Iceland Magazine naar aanleiding van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull. En soms was er zelfs angst in de ogen van de nieuwsanker te zien als hij "Eyjafjallajökull" op het schermpje van zijn teleprompter zag verschijnen.