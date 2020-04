“Position switch” in Gent: 100 stadsmedewerkers worden ergens anders ingeschakeld 

“Er zijn bijvoorbeeld maatschappelijke werkers en buurtwerkers die nu helpen in inloopcentra voor daklozen, of in het pre-triagecentrum van het AZ Jan-Palfijn. Er zijn ook een aantal servicemedewerkers die nu helpen met poetsen, of die logistieke taken doen in woonzorgcentra. En we hebben bij IVAGO een beroep gedaan op mensen van de wegendienst bijvoorbeeld, om de heropening van de recyclageparken in goede banen te leiden.”

Het personeel reageert positief, vertelt de schepen: “Het is natuurlijk wel spannend voor die mensen, om op een nieuwe plek te beginnen. Maar ze zijn ook een ervaring rijker. En ik vind het vooral heel mooi dat we op ons personeel kunnen rekenen, dat ze het zien zitten om op zo’n flexibele manier aan de slag te gaan daar waar de noden het hoogst zijn.”