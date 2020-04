Aarschotse Huiskamerquiz groot succes: "Ideaal voor een uurtje pret en verzet"

Voor de coronacrisis organiseerde Stefaan geregeld grote quizen, maar dat is nu niet mogelijk. Of toch niet fysiek. “Ik dacht meteen, er moet toch een mogelijkheid zijn om online een quiz te organiseren? En om mensen op die manier wat te animeren? Bovendien is Aarschot een quizstad. Op die manier blijven we ons ambassadeurschap van ‘De Slimste Gemeente’ uitdragen. En dus is er nu elke zaterdag een quiz via Facebook.” Aarschot won in 2013 het tv-programma 'De Slimste Gemeente', daarin namen 81 Vlaamse gemeenten het tegen elkaar op.