"Als er iets is wat mensen nu kan samenbrengen, dan is het toch "Tiger King", niet?"

"Van de ene verbazing in de andere, met grote ogen genietend van hetgeen zich op het scherm afspeelt." Zo was te lezen in een van de vele reacties op de opmerkelijke Netflix-documentaire "Tiger King" die het reilen en zeilen in de wereld van een aantal Amerikaanse privédierentuinen onder de loep neemt. Met vooral een blik op het, op zijn zachtst uitgedrukt, excentrieke leven van dierentuineigenaar Joe Exotic, die voortdurend in de clinch ligt met de al niet minder excentrieke dierenrechtenactiviste Carole Baskin. Haar tweede, rijke echtgenoot verdween in mysterieuze omstandigheden, zelfs met de insinuatie dat Baskin hem liet oppeuzelen door haar eigen tijgers. Tim Scott uit Austin, in de Amerikaanse staat Texas, wilde wel eens weten wat de pakjesbezorgers, die hij in deze tijden van quarantaine vaak laat langskomen, over deze kwestie dachten en stelde hen op zijn deur de vraag of Baskin haar echtgenoot al dan niet liet vermoorden. Een tweet hieromtrent ging daarna snel viraal.