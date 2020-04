"Verschrikkelijk als we mensen hadden kunnen redden": prof ethiek Devisch over 4 op 10 coronadoden in zorgcentra

Dan is nog de vraag waarom de cijfers in Vlaanderen tien procent hoger zijn dan die in Brussel en Wallonië. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ligt al de hele week onder vuur over het beleid in Vlaamse woonzorgcentra, maar Beke verdedigt dat hij snel schakelde en al op 11 maart een bezoekverbod invoerde. Hij schermde in het Vlaams Parlement ook met een tienpuntenplan.

Mogelijk speelt het mee dat er in Brussel en Wallonië slechter wordt gerapporteerd. Uit een betrouwbare politieke bron kreeg onze redactie daarover gedetailleerde cijfers. In Vlaanderen geeft dagelijks meer dan 90 procent van de woonzorgcentra cijfers door. In Wallonië is dat gemiddeld 75 procent, in Brussel zelfs maar 65 procent, en wie cijfers doorgeeft, wisselt ook sterk.