Antwerps gouverneur roept paramedici op te helpen in woonzorgcentra

"Uit het overleg met de woonzorgcentra is gebleken dat ze naast beschermingsmateriaal en zuurstof vooral helpende handen en ondersteuning nodig hebben", aldus Berx. "De kans is reëel dat er nog meer bewoners besmet geraken en dat er nog meer personeel uitvalt. Die moeilijke periode gaan we moeten zien te overbruggen."

De helpende handen zoekt Berx in eerste instantie bij de paramedici. "Er zijn toch wel een aantal paramedici die op dit ogenblik hun beroep niet kunnen uitoefenen. Misschien is het nu dan ook het moment om de handen uit de mouwen te steken."

Er wordt ook bekeken hoe de ziekenhuizen de woonzorgcentra kunnen bijstaan. "Maar ik kijk ook naar bepaalde mensen in de thuiszorg of specialisten die hun niet-dringende chirurgische ingrepen hebben moeten uitstellen."