Antwerpse kunstproject Toren van Babel in brand gestoken

De Toren van Babel op de voormalige Slachthuissite in de wijk Dam, is een project van het kunstcollectief Rooftoptiger en van oud-stadsdichter Maud Vanhauwaert. Volgens de legende is de toren van Babel nooit afgeraakt omdat de mensen verschillende talen spraken en elkaar niet meer konden verstaan. Wat als we het verhaal omkeren, dachten de initiatiefnemers. De toren was een ode aan de meertaligheid van de stad.

"Het doet pijn dat de toren waar met zo veel mensen aan is gebouwd, dat die met de grond is gelijk gemaakt", zegt Vanhauwaert. "Iemand met zware psychische problemen heeft de toren in brand gestoken. Hij dacht dat hij daarmee het project steunde, en de mensheid."