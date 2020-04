Dubbel zo veel aanvragen voor leefloon in Antwerpen: solidariteitsfonds moet kwetsbare mensen door coronacrisis helpen

De stad Antwerpen heeft op één maand tijd dubbel zoveel aanvragen voor een leefloon gekregen. Dat zegt schepen voor sociale zaken en armoedebestrijding Tom Meeuws (SP.A) aan nieuwssite Apache en dat bevestigt hij aan de redactie van Radio 2 Antwerpen: "In januari en februari hebben we 300 nieuwe leeflonen toegekend, in maart waren het er 600. We zien ook dat mensen die al een leefloon hadden, daar langer gebruik van zullen moeten maken. Normaal hebben ze het gemiddeld 9 maanden nodig. Dat lijkt nu langer te worden."