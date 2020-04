AZ Herentals biedt familie van overledene door corona toch de mogelijkheid tot groeten

"Het idee ontstond toen we met ons team geconfronteerd werden met de eerste coronadode in ons ziekenhuis", vertelt coödinatrice Kristien Willems in de regionale middaguitzending van Radio 2 Antwerpen. "We wilden graag ingaan op de vraag van de familie om de overledene te mogen groeten omdat we weten hoe belangrijk dat is. De richtlijnen van de overheid zijn dat het lichaam niet aangeraakt mag worden omdat er nog altijd besmettingsgevaar is."