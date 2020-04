Besmet met het coronavirus? Plaats je kat dan in quarantaine: “Je mag ze zelfs niet aaien”

“Maar we moeten zeker niet bang zijn van onze huisdieren”, stelt Dewulf gerust. “Het is eigenlijk andersom. Een kat moet bang zijn van ons. Mensen dragen het virus veel sneller over dan dat katten dat doen. Maar het is toch belangrijk om je kat niet bij jou op schoot te nemen als je ziek bent”, gaat Dewulf verder. “Je mag ze ook niet aaien, ook al heb je daar net in deze tijd meer nood aan. Idealiter plaats je je kat zelfs in een andere ruimte in huis zodat er zeker geen besmettingsgevaar is.”