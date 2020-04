Corona door de ogen van 5 bewoners van woonzorgcentra: "We mogen niet buiten, dat maakt me wel bang, maar ik pas me aan"

"Met het coronavirus kunnen we natuurlijk niet meer fysiek bij die mensen langsgaan", zegt Van Offel. "We bellen daarom nu naar de ouderen waar we de laatste jaren bezochten om te vragen hoe ze nu omgaan met de coronamaatregelen en met afzondering. We merken dat er vaak over mensen van hun leeftijd wordt gesproken, maar niet met hen. Meestal worden ze dan nog als slachtoffer opgevoerd, terwijl we eigenlijk veel van hen kunnen leren."

Veel van de mensen die Van Offel spreekt zijn al ver in de 90. "Die hebben nog bewust een oorlog meegemaakt", zegt Van Offel. "En daarom gaan ze vaak heel rustig om met de maatregelen. Heel de coronacrisis is een oefening in acceptatie", zegt ze. "Oudere mensen worden vaak al geconfronteerd met een falende gezondheid en kunnen daarom net iets beter om met die acceptatie."

Dit is de meest recente post van "Instagrannies":